كونا كرواتية إلى زلوتي بولندي

تحويل HRK إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
٦١٦٫٧٢ pln

1.00000 HRK = 0.61672 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:2 UTC
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HRK إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.0642588.48391.438231.66250.963818.3459
1GBP1.1524711.2266101.9821.657631.916111.1107521.1445
1USD0.939650.815262183.1421.35141.562130.9059517.2383
1INR0.01130150.009805650.012027610.01625410.01878870.01089640.207336

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / الزلوتي البولندي
1 HRK0.61672 PLN
5 HRK3.08361 PLN
10 HRK6.16722 PLN
20 HRK12.33444 PLN
50 HRK30.83610 PLN
100 HRK61.67220 PLN
250 HRK154.18050 PLN
500 HRK308.36100 PLN
1000 HRK616.72200 PLN
2000 HRK1233.44400 PLN
5000 HRK3083.61000 PLN
10000 HRK6167.22000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Croatian Kuna
1 PLN1.62148 HRK
5 PLN8.10740 HRK
10 PLN16.21480 HRK
20 PLN32.42960 HRK
50 PLN81.07400 HRK
100 PLN162.14800 HRK
250 PLN405.37000 HRK
500 PLN810.74000 HRK
1000 PLN1621.48000 HRK
2000 PLN3242.96000 HRK
5000 PLN8107.40000 HRK
10000 PLN16214.80000 HRK