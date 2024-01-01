Hırvat kunasından Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile HRK → PLN çevirin

1.000 hrk
576,27 pln

1.00000 HRK = 0.57627 PLN

05:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.35431.347350.93181.540950.795641.6435219.0552
1 CAD0.73838910.9948680.6880571.137820.5874921.2135614.0701
1 SGD0.7421981.0051610.6916071.143690.5905221.2198214.1427
1 EUR1.073151.453371.4459111.653670.853841.7637420.4491

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Hırvat kunasından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Polonya Zlotisi
1 HRK0.57627 PLN
5 HRK2.88137 PLN
10 HRK5.76274 PLN
20 HRK11.52548 PLN
50 HRK28.81370 PLN
100 HRK57.62740 PLN
250 HRK144.06850 PLN
500 HRK288.13700 PLN
1000 HRK576.27400 PLN
2000 HRK1152.54800 PLN
5000 HRK2881.37000 PLN
10000 HRK5762.74000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Hırvat Kunası
1 PLN1.73529 HRK
5 PLN8.67645 HRK
10 PLN17.35290 HRK
20 PLN34.70580 HRK
50 PLN86.76450 HRK
100 PLN173.52900 HRK
250 PLN433.82250 HRK
500 PLN867.64500 HRK
1000 PLN1735.29000 HRK
2000 PLN3470.58000 HRK
5000 PLN8676.45000 HRK
10000 PLN17352.90000 HRK