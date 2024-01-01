500 Polonya zlotisinden Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile PLN → HRK çevirin

1,000zł PLN = 1,716kn HRK

13:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → HRK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HRK
1 PLN → HRKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,77241,8466
Düşük1,70871,7087
Ortalama1,74111,7890
Değişim-3.19%-6.08%
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1 PLN → HRK istatistikleri

PLN → HRK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7724, en düşük 1,7087 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,7411 oldu. PLN → HRK kurundaki değişiklik -3.19 değerindeydi.

PLN → HRK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8466, en düşük 1,7087 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7890 oldu. PLN → HRK kurundaki değişiklik -6.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - HRK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4240,8861.395,1811,09223,948
1 EUR1,05610,83689,1480,9361.473,2411,71325,287
1 GBP1,2631,1961106,5981,1191.761,6214,00530,237
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5260,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Hırvat Kunası
1 PLN1,71572 HRK
5 PLN8,57860 HRK
10 PLN17,15720 HRK
20 PLN34,31440 HRK
50 PLN85,78600 HRK
100 PLN171,57200 HRK
250 PLN428,93000 HRK
500 PLN857,86000 HRK
1000 PLN1.715,72000 HRK
2000 PLN3.431,44000 HRK
5000 PLN8.578,60000 HRK
10000 PLN17.157,20000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Polonya Zlotisi
1 HRK0,58285 PLN
5 HRK2,91424 PLN
10 HRK5,82847 PLN
20 HRK11,65694 PLN
50 HRK29,14235 PLN
100 HRK58,28470 PLN
250 HRK145,71175 PLN
500 HRK291,42350 PLN
1000 HRK582,84700 PLN
2000 HRK1.165,69400 PLN
5000 HRK2.914,23500 PLN
10000 HRK5.828,47000 PLN