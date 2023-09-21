كونا كرواتية إلى بيزو مكسيكي

تحويل HRK إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
٢٬٤٤٧٫٢٦ mxn

1.00000 HRK = 2.44726 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 13:59 UTC
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HRK إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.064188.48511.438021.663050.9641518.3387
1GBP1.1524711.2263101.9731.657221.916541.1111621.1341
1USD0.93980.815461183.15491.35141.562870.906217.234
1INR0.01130130.009806530.012025710.01625160.01879460.01089770.207252

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / Mexican Peso
1 HRK2.44726 MXN
5 HRK12.23630 MXN
10 HRK24.47260 MXN
20 HRK48.94520 MXN
50 HRK122.36300 MXN
100 HRK244.72600 MXN
250 HRK611.81500 MXN
500 HRK1223.63000 MXN
1000 HRK2447.26000 MXN
2000 HRK4894.52000 MXN
5000 HRK12236.30000 MXN
10000 HRK24472.60000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Croatian Kuna
1 MXN0.40862 HRK
5 MXN2.04310 HRK
10 MXN4.08620 HRK
20 MXN8.17240 HRK
50 MXN20.43100 HRK
100 MXN40.86200 HRK
250 MXN102.15500 HRK
500 MXN204.31000 HRK
1000 MXN408.62000 HRK
2000 MXN817.24000 HRK
5000 MXN2043.10000 HRK
10000 MXN4086.20000 HRK