Hırvat kunasından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile HRK → MXN çevirin

1.000 hrk
2.433,94 mxn

1.00000 HRK = 2.43394 MXN

05:37 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
Euro döviz kurlarını kontrol edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538251.0731589.07631.453371.653670.949718.3378
1 GBP1.171211.25685104.3241.702151.936741.1122921.4768
1 USD0.931850.79564183.00451.35431.540950.8849517.0878
1 INR0.01122630.00958550.012047510.0163160.01856470.01066150.205866

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hırvat kunasından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Meksika Pesosu
1 HRK2.43394 MXN
5 HRK12.16970 MXN
10 HRK24.33940 MXN
20 HRK48.67880 MXN
50 HRK121.69700 MXN
100 HRK243.39400 MXN
250 HRK608.48500 MXN
500 HRK1216.97000 MXN
1000 HRK2433.94000 MXN
2000 HRK4867.88000 MXN
5000 HRK12169.70000 MXN
10000 HRK24339.40000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Hırvat Kunası
1 MXN0.41086 HRK
5 MXN2.05428 HRK
10 MXN4.10856 HRK
20 MXN8.21712 HRK
50 MXN20.54280 HRK
100 MXN41.08560 HRK
250 MXN102.71400 HRK
500 MXN205.42800 HRK
1000 MXN410.85600 HRK
2000 MXN821.71200 HRK
5000 MXN2054.28000 HRK
10000 MXN4108.56000 HRK