5 Meksika pesosundan Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile MXN → HRK çevirin

5 mxn
2,11 hrk

1,000 MXN = 0,4218 HRK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
Euro döviz kurlarını kontrol edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Meksika pesosundan Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MXN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MXN → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Meksika pesosu için en iyi döviz çiftleri

MXN → USD

MXN → EUR

MXN → CAD

MXN → INR

MXN → GBP

MXN → CHF

MXN → AUD

MXN → BRL

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Hırvat Kunası
1 MXN0,42178 HRK
5 MXN2,10888 HRK
10 MXN4,21775 HRK
20 MXN8,43550 HRK
50 MXN21,08875 HRK
100 MXN42,17750 HRK
250 MXN105,44375 HRK
500 MXN210,88750 HRK
1000 MXN421,77500 HRK
2000 MXN843,55000 HRK
5000 MXN2.108,87500 HRK
10000 MXN4.217,75000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Meksika Pesosu
1 HRK2,37093 MXN
5 HRK11,85465 MXN
10 HRK23,70930 MXN
20 HRK47,41860 MXN
50 HRK118,54650 MXN
100 HRK237,09300 MXN
250 HRK592,73250 MXN
500 HRK1.185,46500 MXN
1000 HRK2.370,93000 MXN
2000 HRK4.741,86000 MXN
5000 HRK11.854,65000 MXN
10000 HRK23.709,30000 MXN