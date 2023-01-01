كونا كرواتية إلى دينار أردني

تحويل HRK إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
١٠٠٫٦٧٩ jod

1.00000 HRK = 0.10068 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:54 UTC
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HRK إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.064488.51121.438751.663640.964218.3377
1GBP1.1522111.22635101.9781.657661.916771.1109621.1278
1USD0.93960.815428183.1561.35171.562990.905917.2282
1INR0.0112980.0098060.012025610.0162550.01879590.0108940.207179

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / الدينار الأردني
1 HRK0.10068 JOD
5 HRK0.50340 JOD
10 HRK1.00679 JOD
20 HRK2.01358 JOD
50 HRK5.03395 JOD
100 HRK10.06790 JOD
250 HRK25.16975 JOD
500 HRK50.33950 JOD
1000 HRK100.67900 JOD
2000 HRK201.35800 JOD
5000 HRK503.39500 JOD
10000 HRK1006.79000 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Croatian Kuna
1 JOD9.93251 HRK
5 JOD49.66255 HRK
10 JOD99.32510 HRK
20 JOD198.65020 HRK
50 JOD496.62550 HRK
100 JOD993.25100 HRK
250 JOD2483.12750 HRK
500 JOD4966.25500 HRK
1000 JOD9932.51000 HRK
2000 JOD19865.02000 HRK
5000 JOD49662.55000 HRK
10000 JOD99325.10000 HRK