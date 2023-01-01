250 دينار أردني إلى كونا كرواتية

تحويل JOD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ jod
٢٬٤٨٠٫٥٠ hrk

1.00000 JOD = 9.92201 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 18:02
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

JOD إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 HRK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87161.0601588.16211.454151.678510.9458519.334
1GBP1.1473211.21635101.1521.668411.925821.0851922.1826
1USD0.943250.822132183.161.371651.583280.892218.237
1INR0.01134270.009886140.01202510.01649410.0190390.01072870.2193

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

JOD إلى CAD

JOD إلى SGD

JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

JOD إلى GBP

JOD إلى AED

JOD إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدينار الأردني / Croatian Kuna
1 JOD9.92201 HRK
5 JOD49.61005 HRK
10 JOD99.22010 HRK
20 JOD198.44020 HRK
50 JOD496.10050 HRK
100 JOD992.20100 HRK
250 JOD2480.50250 HRK
500 JOD4961.00500 HRK
1000 JOD9922.01000 HRK
2000 JOD19844.02000 HRK
5000 JOD49610.05000 HRK
10000 JOD99220.10000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / الدينار الأردني
1 HRK0.10079 JOD
5 HRK0.50393 JOD
10 HRK1.00786 JOD
20 HRK2.01572 JOD
50 HRK5.03930 JOD
100 HRK10.07860 JOD
250 HRK25.19650 JOD
500 HRK50.39300 JOD
1000 HRK100.78600 JOD
2000 HRK201.57200 JOD
5000 HRK503.93000 JOD
10000 HRK1007.86000 JOD