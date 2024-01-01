Hırvat kunasından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile HRK → JOD çevirin

1.000 hrk
101,031 jod

1.00000 HRK = 0.10103 JOD

05:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853831.0731589.07971.453421.653670.949718.3377
1 GBP1.1711911.25685104.3281.702211.936741.1122821.4767
1 USD0.931850.79564183.00771.354351.540950.8849517.0877
1 INR0.01122590.009585130.012047110.0163160.01856390.01066110.205857

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Hırvat kunasından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Ürdün Dinarı
1 HRK0.10103 JOD
5 HRK0.50516 JOD
10 HRK1.01031 JOD
20 HRK2.02062 JOD
50 HRK5.05155 JOD
100 HRK10.10310 JOD
250 HRK25.25775 JOD
500 HRK50.51550 JOD
1000 HRK101.03100 JOD
2000 HRK202.06200 JOD
5000 HRK505.15500 JOD
10000 HRK1010.31000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Hırvat Kunası
1 JOD9.89796 HRK
5 JOD49.48980 HRK
10 JOD98.97960 HRK
20 JOD197.95920 HRK
50 JOD494.89800 HRK
100 JOD989.79600 HRK
250 JOD2474.49000 HRK
500 JOD4948.98000 HRK
1000 JOD9897.96000 HRK
2000 JOD19795.92000 HRK
5000 JOD49489.80000 HRK
10000 JOD98979.60000 HRK