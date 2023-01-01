1 Hırvat kunasından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile HRK → JOD çevirin

1 hrk
0,101 jod

1.00000 HRK = 0.10068 JOD

17:9 UTC'deki reel piyasa kuru
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HRK → JOD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HRK → 0 JOD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.056887.80411.433291.643670.967518.4024
1GBP1.15411.21955101.3261.654011.89681.116521.2364
1USD0.946250.819975183.08491.356251.555330.915517.4133
1INR0.0113890.009869120.012035910.01632370.01871980.01101880.209584

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Hırvat kunasından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hırvat kunası

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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plane
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Ürdün Dinarı
1 HRK0.10068 JOD
5 HRK0.50340 JOD
10 HRK1.00679 JOD
20 HRK2.01358 JOD
50 HRK5.03395 JOD
100 HRK10.06790 JOD
250 HRK25.16975 JOD
500 HRK50.33950 JOD
1000 HRK100.67900 JOD
2000 HRK201.35800 JOD
5000 HRK503.39500 JOD
10000 HRK1006.79000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Hırvat Kunası
1 JOD9.93251 HRK
5 JOD49.66255 HRK
10 JOD99.32510 HRK
20 JOD198.65020 HRK
50 JOD496.62550 HRK
100 JOD993.25100 HRK
250 JOD2483.12750 HRK
500 JOD4966.25500 HRK
1000 JOD9932.51000 HRK
2000 JOD19865.02000 HRK
5000 JOD49662.55000 HRK
10000 JOD99325.10000 HRK