كونا كرواتية إلى درهم إماراتي

تحويل HRK إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
521.56 aed

1.00000 HRK = 0.52156 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 13:48 UTC
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HRK إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868051.065188.55231.438741.663440.96418.3213
1GBP1.1520111.227102.0131.657431.916291.1105421.1062
1USD0.93890.814996183.13991.35081.561770.9049517.2015
1INR0.01129280.009802710.012027910.01624730.01878480.01088470.206898

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 HRK0.52156 AED
5 HRK2.60779 AED
10 HRK5.21559 AED
20 HRK10.43118 AED
50 HRK26.07795 AED
100 HRK52.15590 AED
250 HRK130.38975 AED
500 HRK260.77950 AED
1000 HRK521.55900 AED
2000 HRK1043.11800 AED
5000 HRK2607.79500 AED
10000 HRK5215.59000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Croatian Kuna
1 AED1.91733 HRK
5 AED9.58665 HRK
10 AED19.17330 HRK
20 AED38.34660 HRK
50 AED95.86650 HRK
100 AED191.73300 HRK
250 AED479.33250 HRK
500 AED958.66500 HRK
1000 AED1917.33000 HRK
2000 AED3834.66000 HRK
5000 AED9586.65000 HRK
10000 AED19173.30000 HRK