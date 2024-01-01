Hırvat kunasından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile HRK → AED çevirin

1.000 hrk
523,16 aed

1.00000 HRK = 0.52316 AED

05:29 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.35431.347450.93191.541190.7957031.6435219.0562
1 CAD0.73838910.9949420.6880891.1380.5875381.2135614.0709
1 SGD0.7421431.0050810.6915881.143780.5905251.2197314.1424
1 EUR1.07311.45331.4459511.653850.853841.7636620.4492

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Hırvat kunasından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 HRK0.52316 AED
5 HRK2.61580 AED
10 HRK5.23159 AED
20 HRK10.46318 AED
50 HRK26.15795 AED
100 HRK52.31590 AED
250 HRK130.78975 AED
500 HRK261.57950 AED
1000 HRK523.15900 AED
2000 HRK1046.31800 AED
5000 HRK2615.79500 AED
10000 HRK5231.59000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Hırvat Kunası
1 AED1.91147 HRK
5 AED9.55735 HRK
10 AED19.11470 HRK
20 AED38.22940 HRK
50 AED95.57350 HRK
100 AED191.14700 HRK
250 AED477.86750 HRK
500 AED955.73500 HRK
1000 AED1911.47000 HRK
2000 AED3822.94000 HRK
5000 AED9557.35000 HRK
10000 AED19114.70000 HRK