دالاسي غامبي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل GMD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gmd
٥٩٫٠٣ ils

1.00000 GMD = 0.05903 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 12:24 UTC
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GMD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GMD → 0 ILS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.063388.41831.436941.663490.9628518.2872
1GBP1.1526711.2256101.9141.656281.91741.1098521.0785
1USD0.940450.815927183.15461.35141.564460.905517.1985
1INR0.01130990.009812170.012025810.01625170.01881380.01088940.206826

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

GMD إلى USD

GMD إلى EUR

GMD إلى GBP

GMD إلى INR

GMD إلى JPY

GMD إلى RUB

GMD إلى AUD

GMD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Gambian Dalasi / Israeli New Sheqel
1 GMD0.05903 ILS
5 GMD0.29513 ILS
10 GMD0.59027 ILS
20 GMD1.18053 ILS
50 GMD2.95134 ILS
100 GMD5.90267 ILS
250 GMD14.75667 ILS
500 GMD29.51335 ILS
1000 GMD59.02670 ILS
2000 GMD118.05340 ILS
5000 GMD295.13350 ILS
10000 GMD590.26700 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Gambian Dalasi
1 ILS16.94150 GMD
5 ILS84.70750 GMD
10 ILS169.41500 GMD
20 ILS338.83000 GMD
50 ILS847.07500 GMD
100 ILS1694.15000 GMD
250 ILS4235.37500 GMD
500 ILS8470.75000 GMD
1000 ILS16941.50000 GMD
2000 ILS33883.00000 GMD
5000 ILS84707.50000 GMD
10000 ILS169415.00000 GMD