Gambiya dalaşından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile GMD → ILS çevirin

1.000 gmd
54,02 ils

1.00000 GMD = 0.05402 ILS

04:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536951.0725589.02751.452821.653890.94972518.332
1 GBP1.1713811.25635104.2841.701791.937321.1124921.4735
1 USD0.932350.795957183.00551.354551.542020.8854517.092
1 INR0.01123250.00958920.012047410.01631880.01857730.01066740.205914

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Gambiya dalaşından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Yeni İsrail Şekeli
1 GMD0.05402 ILS
5 GMD0.27009 ILS
10 GMD0.54017 ILS
20 GMD1.08034 ILS
50 GMD2.70085 ILS
100 GMD5.40171 ILS
250 GMD13.50427 ILS
500 GMD27.00855 ILS
1000 GMD54.01710 ILS
2000 GMD108.03420 ILS
5000 GMD270.08550 ILS
10000 GMD540.17100 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Gambiya Dalaşı
1 ILS18.51260 GMD
5 ILS92.56300 GMD
10 ILS185.12600 GMD
20 ILS370.25200 GMD
50 ILS925.63000 GMD
100 ILS1851.26000 GMD
250 ILS4628.15000 GMD
500 ILS9256.30000 GMD
1000 ILS18512.60000 GMD
2000 ILS37025.20000 GMD
5000 ILS92563.00000 GMD
10000 ILS185126.00000 GMD