جنيه جزر فوكلاند إلى فرنك سويسري

تحويل FKP إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fkp
١٣٨٬٣٦٤ xpf

1.00000 FKP = 138.36400 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 11:14 UTC
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FKP إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FKP → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.064488.39671.437791.661570.9638518.1821
1GBP1.1529411.2274101.9341.657971.916021.1112620.9664
1USD0.93950.81473183.04841.35081.561040.9054517.082
1INR0.01131260.009810310.012041210.01626520.01879670.01090270.205687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / فرنك الـ CFP
1 FKP138.36400 XPF
5 FKP691.82000 XPF
10 FKP1383.64000 XPF
20 FKP2767.28000 XPF
50 FKP6918.20000 XPF
100 FKP13836.40000 XPF
250 FKP34591.00000 XPF
500 FKP69182.00000 XPF
1000 FKP138364.00000 XPF
2000 FKP276728.00000 XPF
5000 FKP691820.00000 XPF
10000 FKP1383640.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / جنيه جزر فوكلاند
1 XPF0.00723 FKP
5 XPF0.03614 FKP
10 XPF0.07227 FKP
20 XPF0.14455 FKP
50 XPF0.36136 FKP
100 XPF0.72273 FKP
250 XPF1.80682 FKP
500 XPF3.61364 FKP
1000 XPF7.22729 FKP
2000 XPF14.45458 FKP
5000 XPF36.13645 FKP
10000 XPF72.27290 FKP