Falkland Adaları poundundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile FKP → XPF çevirin

1.000 fkp
139.944 xpf

1.00000 FKP = 139.94400 XPF

03:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853841.0729589.05831.452941.6540.9518.3407
1 GBP1.1711811.2566104.3021.701621.93711.1126221.4799
1 USD0.9320.795798183.00321.354151.541540.8854517.0937
1 INR0.01122860.009587560.012047710.01631440.01857210.01066770.20594

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Falkland Adaları poundundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / CFP Frangı
1 FKP139.94400 XPF
5 FKP699.72000 XPF
10 FKP1399.44000 XPF
20 FKP2798.88000 XPF
50 FKP6997.20000 XPF
100 FKP13994.40000 XPF
250 FKP34986.00000 XPF
500 FKP69972.00000 XPF
1000 FKP139944.00000 XPF
2000 FKP279888.00000 XPF
5000 FKP699720.00000 XPF
10000 FKP1399440.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Falkland Adaları Poundu
1 XPF0.00715 FKP
5 XPF0.03573 FKP
10 XPF0.07146 FKP
20 XPF0.14291 FKP
50 XPF0.35729 FKP
100 XPF0.71457 FKP
250 XPF1.78643 FKP
500 XPF3.57287 FKP
1000 XPF7.14573 FKP
2000 XPF14.29146 FKP
5000 XPF35.72865 FKP
10000 XPF71.45730 FKP