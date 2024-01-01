bin Falkland Adaları poundundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile FKP → XPF çevirin

1,000£ FKP = 142,7₣ XPF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → XPF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XPF
1 FKP → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek143,4830144,3030
Düşük141,6360139,9010
Ortalama142,7280142,3328
Değişim-0.26%1.99%
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1 FKP → XPF istatistikleri

FKP → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 143,4830, en düşük 141,6360 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 142,7280 oldu. FKP → XPF kurundaki değişiklik -0.26 değerindeydi.

FKP → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 144,3030, en düşük 139,9010 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 142,3328 oldu. FKP → XPF kurundaki değişiklik 1.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - XPF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / CFP Frangı
1 FKP142,67900 XPF
5 FKP713,39500 XPF
10 FKP1.426,79000 XPF
20 FKP2.853,58000 XPF
50 FKP7.133,95000 XPF
100 FKP14.267,90000 XPF
250 FKP35.669,75000 XPF
500 FKP71.339,50000 XPF
1000 FKP142.679,00000 XPF
2000 FKP285.358,00000 XPF
5000 FKP713.395,00000 XPF
10000 FKP1.426.790,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Falkland Adaları Poundu
1 XPF0,00701 FKP
5 XPF0,03504 FKP
10 XPF0,07009 FKP
20 XPF0,14017 FKP
50 XPF0,35044 FKP
100 XPF0,70087 FKP
250 XPF1,75218 FKP
500 XPF3,50437 FKP
1000 XPF7,00873 FKP
2000 XPF14,01746 FKP
5000 XPF35,04365 FKP
10000 XPF70,08730 FKP