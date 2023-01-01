دولار فيجي إلى يوان صيني

تحويل FJD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٣٬٢١٨٫٣٥ cny

1.00000 FJD = 3.21835 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 10:49 UTC
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FJD إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065288.44341.438391.662560.9650518.2049
1GBP1.1548711.2301102.1351.661071.919931.1145121.0231
1USD0.93880.812942183.02991.350351.560790.9059517.0906
1INR0.01130670.009790960.012043910.01626340.0187980.01091110.205837

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Chinese Yuan RMB
1 FJD3.21835 CNY
5 FJD16.09175 CNY
10 FJD32.18350 CNY
20 FJD64.36700 CNY
50 FJD160.91750 CNY
100 FJD321.83500 CNY
250 FJD804.58750 CNY
500 FJD1609.17500 CNY
1000 FJD3218.35000 CNY
2000 FJD6436.70000 CNY
5000 FJD16091.75000 CNY
10000 FJD32183.50000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار فيجي
1 CNY0.31072 FJD
5 CNY1.55359 FJD
10 CNY3.10718 FJD
20 CNY6.21436 FJD
50 CNY15.53590 FJD
100 CNY31.07180 FJD
250 CNY77.67950 FJD
500 CNY155.35900 FJD
1000 CNY310.71800 FJD
2000 CNY621.43600 FJD
5000 CNY1553.59000 FJD
10000 CNY3107.18000 FJD