بير إثيوبي إلى ليرة تركية

تحويل ETB إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 etb
488.02 try

1.00000 ETB = 0.48802 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 10:44 UTC
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ETB إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866251.065688.46451.43921.663310.964918.212
1GBP1.154411.23015102.1251.661441.920161.1138821.0242
1USD0.938450.812909183.01851.35061.560910.905517.0908
1INR0.0113040.00979190.012045510.01626870.0188020.01090720.205867

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / ليرة تركية
1 ETB0.48802 TRY
5 ETB2.44011 TRY
10 ETB4.88022 TRY
20 ETB9.76044 TRY
50 ETB24.40110 TRY
100 ETB48.80220 TRY
250 ETB122.00550 TRY
500 ETB244.01100 TRY
1000 ETB488.02200 TRY
2000 ETB976.04400 TRY
5000 ETB2440.11000 TRY
10000 ETB4880.22000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / البر الإثيوبي
1 TRY2.04909 ETB
5 TRY10.24545 ETB
10 TRY20.49090 ETB
20 TRY40.98180 ETB
50 TRY102.45450 ETB
100 TRY204.90900 ETB
250 TRY512.27250 ETB
500 TRY1024.54500 ETB
1000 TRY2049.09000 ETB
2000 TRY4098.18000 ETB
5000 TRY10245.45000 ETB
10000 TRY20490.90000 ETB