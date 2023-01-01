بير إثيوبي إلى دينار بحريني

تحويل ETB إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٦٫٨١٦ bhd

1.00000 ETB = 0.00682 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:32 UTC
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ETB إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066188.51351.439661.664480.964318.2155
1GBP1.1532711.2295102.081.660321.919591.112121.0074
1USD0.9380.813339183.02551.35041.561280.904517.0861
1INR0.01129770.009796250.012044510.01626490.01880480.01089420.205793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / Bahraini Dinar
1 ETB0.00682 BHD
5 ETB0.03408 BHD
10 ETB0.06816 BHD
20 ETB0.13633 BHD
50 ETB0.34082 BHD
100 ETB0.68163 BHD
250 ETB1.70408 BHD
500 ETB3.40815 BHD
1000 ETB6.81631 BHD
2000 ETB13.63262 BHD
5000 ETB34.08155 BHD
10000 ETB68.16310 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / البر الإثيوبي
1 BHD146.70700 ETB
5 BHD733.53500 ETB
10 BHD1467.07000 ETB
20 BHD2934.14000 ETB
50 BHD7335.35000 ETB
100 BHD14670.70000 ETB
250 BHD36676.75000 ETB
500 BHD73353.50000 ETB
1000 BHD146707.00000 ETB
2000 BHD293414.00000 ETB
5000 BHD733535.00000 ETB
10000 BHD1467070.00000 ETB