جنيه مصري إلى ريال قطري

تحويل EGP إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
117.83 qar

1.00000 EGP = 0.11783 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.51251.439311.663490.964218.2055
1GBP1.1534711.22935102.0951.660181.918761.1121720.9991
1USD0.938250.813438183.04791.350451.560790.904717.0815
1INR0.01129780.009794810.012041210.01626110.01879390.01089370.205683

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / الريال القطري
1 EGP0.11783 QAR
5 EGP0.58916 QAR
10 EGP1.17833 QAR
20 EGP2.35666 QAR
50 EGP5.89165 QAR
100 EGP11.78330 QAR
250 EGP29.45825 QAR
500 EGP58.91650 QAR
1000 EGP117.83300 QAR
2000 EGP235.66600 QAR
5000 EGP589.16500 QAR
10000 EGP1178.33000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / جنيه مصري
1 QAR8.48655 EGP
5 QAR42.43275 EGP
10 QAR84.86550 EGP
20 QAR169.73100 EGP
50 QAR424.32750 EGP
100 QAR848.65500 EGP
250 QAR2121.63750 EGP
500 QAR4243.27500 EGP
1000 QAR8486.55000 EGP
2000 QAR16973.10000 EGP
5000 QAR42432.75000 EGP
10000 QAR84865.50000 EGP