جنيه مصري إلى دينار أردني

تحويل EGP إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
22.926 jod

1.00000 EGP = 0.02293 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:22 UTC
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EGP إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065688.49651.438881.663180.9645518.204
1GBP1.1536711.2293102.0921.659921.918681.1127721.0005
1USD0.938450.813471183.04851.35031.560790.90517.0833
1INR0.01129990.009795130.012041210.01625920.01879380.01089720.205703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / الدينار الأردني
1 EGP0.02293 JOD
5 EGP0.11463 JOD
10 EGP0.22926 JOD
20 EGP0.45853 JOD
50 EGP1.14632 JOD
100 EGP2.29264 JOD
250 EGP5.73160 JOD
500 EGP11.46320 JOD
1000 EGP22.92640 JOD
2000 EGP45.85280 JOD
5000 EGP114.63200 JOD
10000 EGP229.26400 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / جنيه مصري
1 JOD43.61780 EGP
5 JOD218.08900 EGP
10 JOD436.17800 EGP
20 JOD872.35600 EGP
50 JOD2180.89000 EGP
100 JOD4361.78000 EGP
250 JOD10904.45000 EGP
500 JOD21808.90000 EGP
1000 JOD43617.80000 EGP
2000 JOD87235.60000 EGP
5000 JOD218089.00000 EGP
10000 JOD436178.00000 EGP