Египетские фунты в иорданские динары

Сконвертируйте EGP в JOD по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = JD0,01439 JOD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к JOD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JOD
1 EGP в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01460,0147
Низкий0,01440,0144
В среднем0,01450,0146
Изменение-1.36%0.03%
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Соотношение 1 EGP к JOD

За последние 30 дней максимальный курс EGP к JOD составил 0,0146, а минимальный — 0,0144. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0145. Изменение курса EGP к JOD в процентном соотношении составило -1.36.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к JOD составил 0,0147, а минимальный — 0,0144. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0146. Изменение курса EGP к JOD в процентном соотношении составило 0.03.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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EGP в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Иорданский динар
1 EGP0,01439 JOD
5 EGP0,07196 JOD
10 EGP0,14392 JOD
20 EGP0,28784 JOD
50 EGP0,71960 JOD
100 EGP1,43919 JOD
250 EGP3,59798 JOD
500 EGP7,19595 JOD
1000 EGP14,39190 JOD
2000 EGP28,78380 JOD
5000 EGP71,95950 JOD
10000 EGP143,91900 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Египетский фунт
1 JOD69,48370 EGP
5 JOD347,41850 EGP
10 JOD694,83700 EGP
20 JOD1 389,67400 EGP
50 JOD3 474,18500 EGP
100 JOD6 948,37000 EGP
250 JOD17 370,92500 EGP
500 JOD34 741,85000 EGP
1000 JOD69 483,70000 EGP
2000 JOD138 967,40000 EGP
5000 JOD347 418,50000 EGP
10000 JOD694 837,00000 EGP