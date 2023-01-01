جنيه مصري إلى مانات أذربيجاني

تحويل EGP إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
55.02 azn

1.00000 EGP = 0.05502 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:15 UTC
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EGP إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.065488.47271.438561.6630.9647518.1999
1GBP1.1531411.22855102.0211.658851.917661.1124920.987
1USD0.93860.813968183.04181.350251.560910.905717.0827
1INR0.01130290.00980190.012042110.01625990.01879670.01090660.205712

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / مانات أذربيجان
1 EGP0.05502 AZN
5 EGP0.27508 AZN
10 EGP0.55016 AZN
20 EGP1.10032 AZN
50 EGP2.75081 AZN
100 EGP5.50162 AZN
250 EGP13.75405 AZN
500 EGP27.50810 AZN
1000 EGP55.01620 AZN
2000 EGP110.03240 AZN
5000 EGP275.08100 AZN
10000 EGP550.16200 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / جنيه مصري
1 AZN18.17650 EGP
5 AZN90.88250 EGP
10 AZN181.76500 EGP
20 AZN363.53000 EGP
50 AZN908.82500 EGP
100 AZN1817.65000 EGP
250 AZN4544.12500 EGP
500 AZN9088.25000 EGP
1000 AZN18176.50000 EGP
2000 AZN36353.00000 EGP
5000 AZN90882.50000 EGP
10000 AZN181765.00000 EGP