Египетские фунты в азербайджанские манаты

Сконвертируйте EGP в AZN по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = man.0,03448 AZN

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к AZN

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AZN
1 EGP в AZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03500,0353
Низкий0,03450,0344
В среднем0,03480,0349
Изменение-1.48%-0.08%
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Соотношение 1 EGP к AZN

За последние 30 дней максимальный курс EGP к AZN составил 0,0350, а минимальный — 0,0345. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0348. Изменение курса EGP к AZN в процентном соотношении составило -1.48.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к AZN составил 0,0353, а минимальный — 0,0344. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0349. Изменение курса EGP к AZN в процентном соотношении составило -0.08.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Азербайджанский манат
1 EGP0,03448 AZN
5 EGP0,17240 AZN
10 EGP0,34479 AZN
20 EGP0,68958 AZN
50 EGP1,72395 AZN
100 EGP3,44790 AZN
250 EGP8,61975 AZN
500 EGP17,23950 AZN
1000 EGP34,47900 AZN
2000 EGP68,95800 AZN
5000 EGP172,39500 AZN
10000 EGP344,79000 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Египетский фунт
1 AZN29,00310 EGP
5 AZN145,01550 EGP
10 AZN290,03100 EGP
20 AZN580,06200 EGP
50 AZN1 450,15500 EGP
100 AZN2 900,31000 EGP
250 AZN7 250,77500 EGP
500 AZN14 501,55000 EGP
1000 AZN29 003,10000 EGP
2000 AZN58 006,20000 EGP
5000 AZN145 015,50000 EGP
10000 AZN290 031,00000 EGP