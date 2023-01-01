دينار جزائري إلى شلن تنزاني

تحويل DZD إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
١٨٬٢٤٥٫٦٠ tzs

1.00000 DZD = 18.24560 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 10:14 UTC
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DZD إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065188.45861.438041.66240.964918.198
1GBP1.1535411.2286102.0381.658791.917591.1130520.9915
1USD0.93890.813935183.05191.350151.560790.905917.0857
1INR0.01130470.009800310.012040710.01625670.0187930.01090760.205723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / الشلن التنزاني
1 DZD18.24560 TZS
5 DZD91.22800 TZS
10 DZD182.45600 TZS
20 DZD364.91200 TZS
50 DZD912.28000 TZS
100 DZD1824.56000 TZS
250 DZD4561.40000 TZS
500 DZD9122.80000 TZS
1000 DZD18245.60000 TZS
2000 DZD36491.20000 TZS
5000 DZD91228.00000 TZS
10000 DZD182456.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Algerian Dinar
1 TZS0.05481 DZD
5 TZS0.27404 DZD
10 TZS0.54808 DZD
20 TZS1.09615 DZD
50 TZS2.74038 DZD
100 TZS5.48076 DZD
250 TZS13.70190 DZD
500 TZS27.40380 DZD
1000 TZS54.80760 DZD
2000 TZS109.61520 DZD
5000 TZS274.03800 DZD
10000 TZS548.07600 DZD