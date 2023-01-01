دينار جزائري إلى ريال قطري

تحويل DZD إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٢٦٫٥٤ qar

1.00000 DZD = 0.02654 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:11 UTC
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DZD إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.06588.45521.438071.662630.965118.1955
1GBP1.153411.22845102.0311.658781.917811.1131520.9881
1USD0.938950.814034183.05651.35031.561160.9061517.085
1INR0.01130520.009800970.0120410.01625760.01879630.010910.205703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / الريال القطري
1 DZD0.02654 QAR
5 DZD0.13270 QAR
10 DZD0.26541 QAR
20 DZD0.53082 QAR
50 DZD1.32705 QAR
100 DZD2.65410 QAR
250 DZD6.63525 QAR
500 DZD13.27050 QAR
1000 DZD26.54100 QAR
2000 DZD53.08200 QAR
5000 DZD132.70500 QAR
10000 DZD265.41000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Algerian Dinar
1 QAR37.67760 DZD
5 QAR188.38800 DZD
10 QAR376.77600 DZD
20 QAR753.55200 DZD
50 QAR1883.88000 DZD
100 QAR3767.76000 DZD
250 QAR9419.40000 DZD
500 QAR18838.80000 DZD
1000 QAR37677.60000 DZD
2000 QAR75355.20000 DZD
5000 QAR188388.00000 DZD
10000 QAR376776.00000 DZD