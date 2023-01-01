دينار جزائري إلى دينار أردني

تحويل DZD إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٥٫١٦٦ jod

1.00000 DZD = 0.00517 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:6 UTC
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DZD إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0652588.48821.438191.663280.965818.2018
1GBP1.153211.2285102.0491.65861.918181.1137620.9913
1USD0.938750.814001183.0681.35011.56140.9066517.0869
1INR0.01130090.009799210.012038310.01625290.01879670.01091460.205698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / الدينار الأردني
1 DZD0.00517 JOD
5 DZD0.02583 JOD
10 DZD0.05166 JOD
20 DZD0.10333 JOD
50 DZD0.25832 JOD
100 DZD0.51664 JOD
250 DZD1.29161 JOD
500 DZD2.58322 JOD
1000 DZD5.16643 JOD
2000 DZD10.33286 JOD
5000 DZD25.83215 JOD
10000 DZD51.66430 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Algerian Dinar
1 JOD193.55700 DZD
5 JOD967.78500 DZD
10 JOD1935.57000 DZD
20 JOD3871.14000 DZD
50 JOD9677.85000 DZD
100 JOD19355.70000 DZD
250 JOD48389.25000 DZD
500 JOD96778.50000 DZD
1000 JOD193557.00000 DZD
2000 JOD387114.00000 DZD
5000 JOD967785.00000 DZD
10000 JOD1935570.00000 DZD