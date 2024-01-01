Cezayir dinarından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile DZD → JOD çevirin

1.000 dzd
5,265 jod

1,000 DZD = 0,005265 JOD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cezayir dinarından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

DZD → USD

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DZD → GBP

DZD → INR

DZD → JPY

DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Ürdün Dinarı
1 DZD0,00527 JOD
5 DZD0,02633 JOD
10 DZD0,05265 JOD
20 DZD0,10530 JOD
50 DZD0,26326 JOD
100 DZD0,52652 JOD
250 DZD1,31629 JOD
500 DZD2,63258 JOD
1000 DZD5,26517 JOD
2000 DZD10,53034 JOD
5000 DZD26,32585 JOD
10000 DZD52,65170 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Cezayir Dinarı
1 JOD189,92700 DZD
5 JOD949,63500 DZD
10 JOD1.899,27000 DZD
20 JOD3.798,54000 DZD
50 JOD9.496,35000 DZD
100 JOD18.992,70000 DZD
250 JOD47.481,75000 DZD
500 JOD94.963,50000 DZD
1000 JOD189.927,00000 DZD
2000 JOD379.854,00000 DZD
5000 JOD949.635,00000 DZD
10000 JOD1.899.270,00000 DZD