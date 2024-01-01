Алжирские динары в иорданские динары

Сконвертируйте DZD в JOD по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = JD0,005323 JOD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к JOD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JOD
1 DZD в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00530,0054
Низкий0,00530,0053
В среднем0,00530,0053
Изменение-0.16%1.05%
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Соотношение 1 DZD к JOD

За последние 30 дней максимальный курс DZD к JOD составил 0,0053, а минимальный — 0,0053. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0053. Изменение курса DZD к JOD в процентном соотношении составило -0.16.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к JOD составил 0,0054, а минимальный — 0,0053. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0053. Изменение курса DZD к JOD в процентном соотношении составило 1.05.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Иорданский динар
1 DZD0,00532 JOD
5 DZD0,02662 JOD
10 DZD0,05323 JOD
20 DZD0,10646 JOD
50 DZD0,26616 JOD
100 DZD0,53232 JOD
250 DZD1,33081 JOD
500 DZD2,66162 JOD
1000 DZD5,32324 JOD
2000 DZD10,64648 JOD
5000 DZD26,61620 JOD
10000 DZD53,23240 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Алжирский динар
1 JOD187,85500 DZD
5 JOD939,27500 DZD
10 JOD1 878,55000 DZD
20 JOD3 757,10000 DZD
50 JOD9 392,75000 DZD
100 JOD18 785,50000 DZD
250 JOD46 963,75000 DZD
500 JOD93 927,50000 DZD
1000 JOD187 855,00000 DZD
2000 JOD375 710,00000 DZD
5000 JOD939 275,00000 DZD
10000 JOD1 878 550,00000 DZD