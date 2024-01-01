История обменного курса алжирский динар–иорданские динары

Обменный курс алжирских динара/иорданские динары сейчас составляет 0,005, отражая изменение в размере 0.059% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.000% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/иорданские динары колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,005, и минимумом, равным 0,005, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.587%.