دينار جزائري إلى دينار بحريني

تحويل DZD إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٢٫٧٤٦ bhd

1.00000 DZD = 0.00275 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:1 UTC
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DZD إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.065388.52111.437841.662710.965818.1979
1GBP1.15411.22935102.1531.659251.918761.1145321.0002
1USD0.93870.813438183.0951.34971.560790.906617.0824
1INR0.01129670.009789250.012034410.01624290.01878320.01091040.205577

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / Bahraini Dinar
1 DZD0.00275 BHD
5 DZD0.01373 BHD
10 DZD0.02746 BHD
20 DZD0.05492 BHD
50 DZD0.13729 BHD
100 DZD0.27458 BHD
250 DZD0.68646 BHD
500 DZD1.37291 BHD
1000 DZD2.74583 BHD
2000 DZD5.49166 BHD
5000 DZD13.72915 BHD
10000 DZD27.45830 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Algerian Dinar
1 BHD364.18800 DZD
5 BHD1820.94000 DZD
10 BHD3641.88000 DZD
20 BHD7283.76000 DZD
50 BHD18209.40000 DZD
100 BHD36418.80000 DZD
250 BHD91047.00000 DZD
500 BHD182094.00000 DZD
1000 BHD364188.00000 DZD
2000 BHD728376.00000 DZD
5000 BHD1820940.00000 DZD
10000 BHD3641880.00000 DZD