Cezayir dinarından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile DZD → BHD çevirin

1.000 dzd
2,800 bhd

1,000 DZD = 0,002800 BHD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cezayir dinarından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

DZD → USD

DZD → EUR

DZD → GBP

DZD → INR

DZD → JPY

DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Bahreyn Dinarı
1 DZD0,00280 BHD
5 DZD0,01400 BHD
10 DZD0,02800 BHD
20 DZD0,05600 BHD
50 DZD0,13999 BHD
100 DZD0,27999 BHD
250 DZD0,69997 BHD
500 DZD1,39994 BHD
1000 DZD2,79987 BHD
2000 DZD5,59974 BHD
5000 DZD13,99935 BHD
10000 DZD27,99870 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Cezayir Dinarı
1 BHD357,15900 DZD
5 BHD1.785,79500 DZD
10 BHD3.571,59000 DZD
20 BHD7.143,18000 DZD
50 BHD17.857,95000 DZD
100 BHD35.715,90000 DZD
250 BHD89.289,75000 DZD
500 BHD178.579,50000 DZD
1000 BHD357.159,00000 DZD
2000 BHD714.318,00000 DZD
5000 BHD1.785.795,00000 DZD
10000 BHD3.571.590,00000 DZD