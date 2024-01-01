Алжирские динары в бахрейнские динары

Сконвертируйте DZD в BHD по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = .د.ب0,002829 BHD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса DZD к BHD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

BHD
1 DZD в BHDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00280,0029
Низкий0,00280,0028
В среднем0,00280,0028
Изменение-0.25%0.93%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DZD к BHD

За последние 30 дней максимальный курс DZD к BHD составил 0,0028, а минимальный — 0,0028. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0028. Изменение курса DZD к BHD в процентном соотношении составило -0.25.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к BHD составил 0,0029, а минимальный — 0,0028. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0028. Изменение курса DZD к BHD в процентном соотношении составило 0.93.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DZD к BHD

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в бахрейнские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и BHD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в BHD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

DZD в USD

DZD в EUR

DZD в GBP

DZD в INR

DZD в JPY

DZD в RUB

DZD в AUD

DZD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Бахрейнский динар
1 DZD0,00283 BHD
5 DZD0,01414 BHD
10 DZD0,02829 BHD
20 DZD0,05658 BHD
50 DZD0,14144 BHD
100 DZD0,28288 BHD
250 DZD0,70719 BHD
500 DZD1,41438 BHD
1000 DZD2,82876 BHD
2000 DZD5,65752 BHD
5000 DZD14,14380 BHD
10000 DZD28,28760 BHD
Обменные курсы Бахрейнский динар / Алжирский динар
1 BHD353,51200 DZD
5 BHD1 767,56000 DZD
10 BHD3 535,12000 DZD
20 BHD7 070,24000 DZD
50 BHD17 675,60000 DZD
100 BHD35 351,20000 DZD
250 BHD88 378,00000 DZD
500 BHD176 756,00000 DZD
1000 BHD353 512,00000 DZD
2000 BHD707 024,00000 DZD
5000 BHD1 767 560,00000 DZD
10000 BHD3 535 120,00000 DZD