История обменного курса алжирский динар–бахрейнские динары

Обменный курс алжирских динара/бахрейнские динары сейчас составляет 0,003, отражая изменение в размере 0.010% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.053% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/бахрейнские динары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,003, и минимумом, равным 0,003, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.580%.