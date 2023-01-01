Peruvian Nuevo Sol (PEN)

اسم العملة

Peruvian Nuevo Sol

رمز العملة

S/.

سعر الصرف PEN

 USDEURGBPINRJPYRUBAUDZAR
من PEN0.268580.252320.2179322.2722039.8697025.790600.417475.06864
إلى PEN3.723253.963214.588530.044900.025080.038772.395350.19729

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف سول بيروفي