Peruvian Nuevo Sol (PEN)
اسم العملة
Peruvian Nuevo Sol
رمز العملة
S/.
سعر الصرف PEN
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|من PEN
|0.26858
|0.25232
|0.21793
|22.27220
|39.86970
|25.79060
|0.41747
|5.06864
|إلى PEN
|3.72325
|3.96321
|4.58853
|0.04490
|0.02508
|0.03877
|2.39535
|0.19729
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.