سول بيروفي إلى كولون كوستاريكي

تحويل PEN إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pen
139,728 crc

S/.1.000 PEN = ₡139.7 CRC

Mid-market exchange rate at 15:54
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PEN إلى CRC مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11893.711.511.6490.94921.348
1 GBP1.1811.319110.6131.7831.9461.1225.199
1 USD0.8950.758183.8451.3511.4750.84919.101
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيرو نويفو سول

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / كوستاريكا كولوين
1 PEN١٣٩٫٧٢٨٠٠ CRC
5 PEN٦٩٨٫٦٤٠٠٠ CRC
10 PEN١٬٣٩٧٫٢٨٠٠٠ CRC
20 PEN٢٬٧٩٤٫٥٦٠٠٠ CRC
50 PEN٦٬٩٨٦٫٤٠٠٠٠ CRC
100 PEN١٣٬٩٧٢٫٨٠٠٠٠ CRC
250 PEN٣٤٬٩٣٢٫٠٠٠٠٠ CRC
500 PEN٦٩٬٨٦٤٫٠٠٠٠٠ CRC
1000 PEN١٣٩٬٧٢٨٫٠٠٠٠٠ CRC
2000 PEN٢٧٩٬٤٥٦٫٠٠٠٠٠ CRC
5000 PEN٦٩٨٬٦٤٠٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 PEN١٬٣٩٧٬٢٨٠٫٠٠٠٠٠ CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Peruvian Nuevo Sol
1 CRC٠٫٠٠٧١٦ PEN
5 CRC٠٫٠٣٥٧٨ PEN
10 CRC٠٫٠٧١٥٧ PEN
20 CRC٠٫١٤٣١٤ PEN
50 CRC٠٫٣٥٧٨٤ PEN
100 CRC٠٫٧١٥٦٨ PEN
250 CRC١٫٧٨٩١٩ PEN
500 CRC٣٫٥٧٨٣٨ PEN
1000 CRC٧٫١٥٦٧٥ PEN
2000 CRC١٤٫٣١٣٥٠ PEN
5000 CRC٣٥٫٧٨٣٧٥ PEN
10000 CRC٧١٫٥٦٧٥٠ PEN