سول بيروفي إلى فورنت مجري

تحويل PEN إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pen
94,013 huf

S/.1.000 PEN = Ft94.01 HUF

Mid-market exchange rate at 15:59
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

PEN إلى HUF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11893.6821.511.6490.94921.343
1 GBP1.18111.319110.6041.7831.9471.1225.198
1 USD0.8950.758183.8321.3511.4760.84919.099
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيرو نويفو سول

PEN إلى USD

PEN إلى EUR

PEN إلى GBP

PEN إلى INR

PEN إلى JPY

PEN إلى RUB

PEN إلى AUD

PEN إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Hungarian Forint
1 PEN٩٤٫٠١٣٣٠ HUF
5 PEN٤٧٠٫٠٦٦٥٠ HUF
10 PEN٩٤٠٫١٣٣٠٠ HUF
20 PEN١٬٨٨٠٫٢٦٦٠٠ HUF
50 PEN٤٬٧٠٠٫٦٦٥٠٠ HUF
100 PEN٩٬٤٠١٫٣٣٠٠٠ HUF
250 PEN٢٣٬٥٠٣٫٣٢٥٠٠ HUF
500 PEN٤٧٬٠٠٦٫٦٥٠٠٠ HUF
1000 PEN٩٤٬٠١٣٫٣٠٠٠٠ HUF
2000 PEN١٨٨٬٠٢٦٫٦٠٠٠٠ HUF
5000 PEN٤٧٠٬٠٦٦٫٥٠٠٠٠ HUF
10000 PEN٩٤٠٬١٣٣٫٠٠٠٠٠ HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Peruvian Nuevo Sol
2000 HUF٢١٫٢٧٣٦٠ PEN
5000 HUF٥٣٫١٨٤٠٠ PEN
10000 HUF١٠٦٫٣٦٨٠٠ PEN
15000 HUF١٥٩٫٥٥٢٠٠ PEN
20000 HUF٢١٢٫٧٣٦٠٠ PEN
30000 HUF٣١٩٫١٠٤٠٠ PEN
40000 HUF٤٢٥٫٤٧٢٠٠ PEN
50000 HUF٥٣١٫٨٤٠٠٠ PEN
60000 HUF٦٣٨٫٢٠٨٠٠ PEN
100000 HUF١٬٠٦٣٫٦٨٠٠٠ PEN
150000 HUF١٬٥٩٥٫٥٢٠٠٠ PEN
200000 HUF٢٬١٢٧٫٣٦٠٠٠ PEN