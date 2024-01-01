Перуанский новый соль (PEN)

Название валюты

Перуанский новый соль

S/.

Обменный курс для PEN

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
Из PEN0.26869 0.24601 0.20699 22.47090 42.04010 23.62160 0.39888 4.88229
В PEN3.72180 4.06495 4.83108 0.04450 0.02379 0.04233 2.50700 0.20482

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