Перуанский новый соль (PEN)
Название валюты
Перуанский новый соль
Символ валюты
S/.
Обменный курс для PEN
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|Из PEN
|0.26869
|0.24601
|0.20699
|22.47090
|42.04010
|23.62160
|0.39888
|4.88229
|В PEN
|3.72180
|4.06495
|4.83108
|0.04450
|0.02379
|0.04233
|2.50700
|0.20482
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