كولون كوستاريكي إلى ريال كمبودي

تحويل CRC إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

1000 crc
7709.93 khr

1.00000 CRC = 7.70993 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:31 UTC
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CRC إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.065788.59441.43791.66230.9647518.1963
1GBP1.1551311.23105102.341.660991.920221.1144221.0196
1USD0.938350.812315183.13261.349251.559820.905417.0745
1INR0.01128740.009771310.01202910.01623010.0187630.0108910.205389

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / ريال كمبوديا
1 CRC7.70993 KHR
5 CRC38.54965 KHR
10 CRC77.09930 KHR
20 CRC154.19860 KHR
50 CRC385.49650 KHR
100 CRC770.99300 KHR
250 CRC1927.48250 KHR
500 CRC3854.96500 KHR
1000 CRC7709.93000 KHR
2000 CRC15419.86000 KHR
5000 CRC38549.65000 KHR
10000 CRC77099.30000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / كوستاريكا كولوين
1 KHR0.12970 CRC
5 KHR0.64852 CRC
10 KHR1.29703 CRC
20 KHR2.59406 CRC
50 KHR6.48515 CRC
100 KHR12.97030 CRC
250 KHR32.42575 CRC
500 KHR64.85150 CRC
1000 KHR129.70300 CRC
2000 KHR259.40600 CRC
5000 KHR648.51500 CRC
10000 KHR1297.03000 CRC