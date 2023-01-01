دولار بليزي إلى دولار جامايكي

تحويل BZD إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
٧٦٬٧٩٩٫٦٠ jmd

1.00000 BZD = 76.79960 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:0 UTC
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BZD إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8651.064888.51021.437271.661540.96418.1926
1GBP1.1560711.231102.3251.66161.920891.1144521.0323
1USD0.939150.812348183.12381.34981.560430.905317.0855
1INR0.01129810.009772740.012030210.01623840.01877230.0108910.205543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار بليزي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / دولار جامايكي
1 BZD76.79960 JMD
5 BZD383.99800 JMD
10 BZD767.99600 JMD
20 BZD1535.99200 JMD
50 BZD3839.98000 JMD
100 BZD7679.96000 JMD
250 BZD19199.90000 JMD
500 BZD38399.80000 JMD
1000 BZD76799.60000 JMD
2000 BZD153599.20000 JMD
5000 BZD383998.00000 JMD
10000 BZD767996.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار بليز
1 JMD0.01302 BZD
5 JMD0.06510 BZD
10 JMD0.13021 BZD
20 JMD0.26042 BZD
50 JMD0.65104 BZD
100 JMD1.30209 BZD
250 JMD3.25523 BZD
500 JMD6.51045 BZD
1000 JMD13.02090 BZD
2000 JMD26.04180 BZD
5000 JMD65.10450 BZD
10000 JMD130.20900 BZD