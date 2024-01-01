Белизские доллары в ямайские доллары

Сконвертируйте BZD в JMD по реальному обменному курсу

1 000 bzd
78 043 jmd

BZ$1,000 BZD = J$78,04 JMD

Среднерыночный курс в 04:17
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1 BZD в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий78,302078,3020
Низкий77,730077,3365
В среднем77,985777,8887
Изменить0.40%0.91%
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Соотношение 1 BZD к JMD

За последние 30 дней максимальный курс BZD к JMD составил 78,3020, а минимальный — 77,7300. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 77,9857. Изменение курса BZD к JMD в процентном соотношении составило 0.40.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к JMD составил 78,3020, а минимальный — 77,3365. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 77,8887. Изменение курса BZD к JMD в процентном соотношении составило 0.91.

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Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2831,37183,6461,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,339161,0270,9810,5641,0891,21
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

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Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белизский доллар / Ямайский доллар
1 BZD78,04300 JMD
5 BZD390,21500 JMD
10 BZD780,43000 JMD
20 BZD1 560,86000 JMD
50 BZD3 902,15000 JMD
100 BZD7 804,30000 JMD
250 BZD19 510,75000 JMD
500 BZD39 021,50000 JMD
1000 BZD78 043,00000 JMD
2000 BZD156 086,00000 JMD
5000 BZD390 215,00000 JMD
10000 BZD780 430,00000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Белизский доллар
1 JMD0,01281 BZD
5 JMD0,06407 BZD
10 JMD0,12813 BZD
20 JMD0,25627 BZD
50 JMD0,64067 BZD
100 JMD1,28134 BZD
250 JMD3,20335 BZD
500 JMD6,40670 BZD
1000 JMD12,81340 BZD
2000 JMD25,62680 BZD
5000 JMD64,06700 BZD
10000 JMD128,13400 BZD