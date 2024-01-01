Белизские доллары в ямайские доллары
Сконвертируйте BZD в JMD по реальному обменному курсу
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|1 BZD в JMD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|78,3020
|78,3020
|Низкий
|77,7300
|77,3365
|В среднем
|77,9857
|77,8887
|Изменить
|0.40%
|0.91%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BZD к JMD
За последние 30 дней максимальный курс BZD к JMD составил 78,3020, а минимальный — 77,7300. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 77,9857. Изменение курса BZD к JMD в процентном соотношении составило 0.40.
За последние 90 дней максимальный курс BZD к JMD составил 78,3020, а минимальный — 77,3365. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 77,8887. Изменение курса BZD к JMD в процентном соотношении составило 0.91.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в ямайские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Белизский доллар / Ямайский доллар
|1 BZD
|78,04300 JMD
|5 BZD
|390,21500 JMD
|10 BZD
|780,43000 JMD
|20 BZD
|1 560,86000 JMD
|50 BZD
|3 902,15000 JMD
|100 BZD
|7 804,30000 JMD
|250 BZD
|19 510,75000 JMD
|500 BZD
|39 021,50000 JMD
|1000 BZD
|78 043,00000 JMD
|2000 BZD
|156 086,00000 JMD
|5000 BZD
|390 215,00000 JMD
|10000 BZD
|780 430,00000 JMD