سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى إلى الراند الجنوب أفريقي

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى الراند الجنوب أفريقي حاليًا 1.14817 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -3.314% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.176% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى الراند الجنوب أفريقي بين أعلى مستوى 1.19 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 1.14014 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -3.495%.