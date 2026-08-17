سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى إلى Cfa franc bceao

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى Cfa franc bceao حاليًا 40.2049 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -3.252% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.038% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى Cfa franc bceao بين أعلى مستوى 41.6335 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 40.0233 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -3.468%.