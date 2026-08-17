سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى إلى أوزبكستان SOMS

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى أوزبكستان SOMS حاليًا 842.653 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -3.562% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.306% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى أوزبكستان SOMS بين أعلى مستوى 874.972 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 838.971 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -3.411%.