سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى إلى دولارات تايوان الجديدة

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى دولارات تايوان الجديدة حاليًا 2.26102 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -3.672% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.018% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى دولارات تايوان الجديدة بين أعلى مستوى 2.34939 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 2.25537 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -3.571%.