سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى إلى المانات التركمانية

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى المانات التركمانية حاليًا 0.248675 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -3.070% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.282% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى المانات التركمانية بين أعلى مستوى 0.2569 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.246575 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -3.411%.