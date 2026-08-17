سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى إلى طاجيكي سومونيس

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى طاجيكي سومونيس حاليًا 0.654928 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -2.716% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.308% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى طاجيكي سومونيس بين أعلى مستوى 0.674131 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.647867 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -3.411%.