سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى إلى الأعمدة السلفادورية

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى الأعمدة السلفادورية حاليًا 0.621688 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -3.069% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.282% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى الأعمدة السلفادورية بين أعلى مستوى 0.64225 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.616438 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -3.411%.