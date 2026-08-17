سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى إلى سانت هيلينا باوند

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى سانت هيلينا باوند حاليًا 0.0524412 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -3.248% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.265% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى إلى سانت هيلينا باوند بين أعلى مستوى 0.0542839 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0521833 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -3.411%.